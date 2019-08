Regionspolitiker forundret over hofte-beslutning

Sønderborg: 210-250 årlige hofteoperationer forsvinder fra næste år fra Sønderborg Sygehus. Men ifølge Sygehus Sønderjylland er der ingen grund til at frygte, at sygehuset af den grund vil få mindre at lave.

Ifølge lægefaglig direktør Bjarne Dahler- Eriksen blev der sidste år udført 1050 knæ- og hofteoperationer i Sønderborg. I år forventes antallet at lande på 1.130, og det vil fortsat stige:

- Vores ortopædkirurgiske afdeling er garantiklinik for hele Region Syddanmark. Det betyder, at vi er forpligtet til at øge antallet af operationer, når andre af regionens sygehuse ikke kan følge med, forklarer Bjarne Dahler-Eriksen.

Men regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S) er bekendt med andre oplysninger, som sætter spørgsmålstegn ved tallene.

- I denne sag står to parter. Den ene part siger, at det kun drejer sig om at flytte en lille del af hofteoperationerne fra Sønderborg til Aabenraa, mens den anden part mener, at fremskrivningen af tallene er urealistisk, forklarer Jørn Lehmann Petersen.