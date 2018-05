Regeringens erhvervsaftale efterlader stadig spørgsmål i Sønderborg

Kommunernes Landsforening og regeringen har landet en aftale for den fremtidige erhvervsfremmeindsats. Sønderborgs erhvervsudvalgsformand føler sig stadig ikke tryg og efterlyser flere svar.

Borgmester Erik Lauritzen(S) og Sønderborg Vækstråds formand, Henrik Raunkjær, udtrykte tidligere på ugen her i avisen deres kritik af ideen og bekymring for, at det går ud over den lokale indsats. Ikke mindst set i lyset af Sønderborgs millioninvestering og målrettede arbejde på området. Formanden for byrådets erhvervsudvalg, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti), er da heller ikke helt tryg ved aftalen.

Sønderborg: En mere centraliseret erhvervsfremmeindsats med centre, der skal betjene flere kommuner, er nu rykket et skridt nærmere, efter at Kommunernes Landsforening og regeringen har lavet en aftale med fælles forståelse af, hvordan den nye struktur skal tilrettelægges.

Flere spørgsmål

- Jeg er selvfølgelig glad for, at man har været lydhør og antallet af centre er øget til ti, men jeg savner stadig svar på den mere præcise opgavefordeling. Indgangen til arbejdet skal stadig være lokal, står der, men vi skal helst ikke bare være et ekspeditionskontor, siger Gerhard Bertelsen og tilføjer:

- Og så er det pengene. Erhvervshusene skal finansieres ved en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme, herunder væksthusene, lyder det også i aftalen. Det bekymrer mig, for hvad ligger der i omprioritering, spørger erhvervsudvalgsformanden.

Gerhard Bertelsen vil også være sikker på, at en planlagt digital løsning fungerer til tiden. Det er meningen, at den skal betjene erhvervslivet hver dag døgnet rundt med information, vejledning og digitaliserede ydelser om for eksempel opstart.

- Men vi har jo før oplevet, hvordan den slags er forsinket. Og hvem skal så betale de 100 millioner kroner, som den fremtidige erhvervsfremme er sat til at skulle give i besparelse, tilføjer Gerhard Bertelsen.