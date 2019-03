Læringscaféen på Sønderskov-Skolen er et frivilligt tilbud til børn i 4.-6. klasse, og her supplerer engagerede unge frivillige lærernes arbejde ved at hjælpe børnene til at lære på aktive og alternative måder. I caféen vil der være fokus på, at aktiviteterne skal være sjove og inddragende.

- I et samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at svigte disse børns og unges ret til en uddannelse, der kan bringe dem godt videre i livet, siger generalsekretær i Red Barnet Ungdom, Camilla Burgwald i en pressemeddelelse.

En udvikling som Red Barnet Ungdom håber, at læringscafèerne rundt om i landet kan være med til at vende.

Den seneste PISA-undersøgelse viser, at 15 procent af landets 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.

Også fokus på det sociale

Læringscaféerne drives af frivillige fra Red Barnet Ungdom og er en del af partnerskabet 'Mod på skolelivet' mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom.

Partnerskabet skal give børn med faglige eller sociale udfordringer lyst til læring, kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og bedre muligheder for at få det liv, de selv ønsker sig.

- Udover den faglige ballast, så håber jeg da også de tager nogle sociale ting med videre, da det i hvert fald er mindst lige så vigtigt som fagligheden. Det bliver så godt at gøre den her forskel for de her børn, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, siger Christina Jakobsen, der er frivillig projektleder for læringscaféen på Sønderskov-Skolen.

De unge frivillige klædes af Red Barnet Ungdom på til opgaven med løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Den frivillige indsats koordineres tæt med lærere og pædagoger.