Rasnos far lever videre gennem musikken

Peter Aagaard har startet en solokarriere som Rasno, efter at han mistede sin far i 2014. For den 17-årige sønderborggenser giver rapmusik ham mulighed for at nedbryde tabuer.

Sønderborg: Bassen buldrer igennem højttalerne i Peter Aagaards lydstudio i lejligheden.

- "I can't explain how much I really hate the drugs. They came under your skin - took you away from us", rapper Peter i mikrofonen under nummeret "The letter".

Sangen handler om hans far, som døde i 2014 efter en blodprop i tarmen. Igennem flere år havde faren et stofmisbrug, og Peter Aagaard gik igennem en barndom, hvor forældrene blev ramt af en skilsmisse, og faren havde flere psykoser.

- Jeg skrev et brev til min far, kort efter at han døde, og i år har jeg haft lyst til at indspille et nummer om det, siger Peter Aagaard.

Igennem 2018 har han produceret sangen som soloartist under navnet Rasno, som han har lagt ud på musiktjenesterne Soundcloud og Spotify.

- Jeg savner min far, og teksten er en måde at bearbejde tabet på, siger Peter Aaggard, som også har lavet en musikvideo til Youtube.