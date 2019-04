Rasmus Paludan kommer til Sønderborg søndag

Danmarks urostifter nummer et lægger vejen forbi Sønderborg søndag blandt andet for at sikre sig de manglende 2000 vælgererklæringer til opstilling ved det kommende folketingsvalg.

SØNDERBORG: Landets mest omtalte mand de seneste uger, Rasmus Paludan, kommer til Sønderborg på søndag mellem klokken 14 og 16.30, fremgår det af hjemmesiden for partiet Stram Kurs, som han er stifter af.

Det nøjagtige mødested er ikke offentliggjort endnu.

Rasmus Paludan er uddannet jurist og har de senere uger sat blandt andet Nørrebro i brand ved at afbrænde og pisse på koranen, hvilket har fået indvandrergrupper og deres sympatisører på gaden i moddemonstrationer.

Politiet har alle steder måttet rykke ud i stort tal for at holde parterne fra hinanden. På Nørrebro blev der under uroligheder i forbindelse med en demonstration af Rasmus Paludan for to uger siden kastet med flasker, sten og falske kanonslag. Politiet brugte tåregas, og der blev i enkelte tilfælde trukket våben for at holde uromagerne i skak.

Rasmus Paludan ønsker et forbud mod Islam i Danmark og stiller op til Folketinget ved det kommende valg. Det er allerede lykkedes ham at sikre 18.000 af godt 20.000 vælgererklæringer til sit kandidatur. I øjeblikket vælter det ind med 2000 stillere om dagen, så han er måske allerede opstillingsberettiget til Folketinget, når han kommer til Sønderborg på søndag. Flere steder har han fået demonstrationsforbud.

- Vi ved godt, Rasmus Paludan har varslet demonstration i Sønderborg på søndag. Vi tager vores forholdsregler og sender det antal betjente, vi synes, der skal til for at klare opgaven. Vi har en forventning om, demonstrationerne i Tønder lørdag og Sønderborg søndag forløber stille og roligt, som det har været tilfældet i Midt- og Nordjylland de senere dage, siger kommunikationschef i Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg.