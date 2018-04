Rædselsfuldt eller ufatteligt smukt? Alle har en mening om Sønderborgs nye hotel

- Mega flot, Sønderborgs nye vartegn, mener f. eks Finn Bøwadt, mens Christoffer Kirkegaard kalder det ufattelig smukt og i øvrigt noterer, at han finder det dejligt, at der er kræfter, der vil investere i og udvikle Sønderborg.

Øjebæ

De fleste synes dog, at byggeriet er grimt. De fremhæver blandt andet, at Alsik er en kolos, et tårnhøjt helvede, som skæmmer havnemiljøet, en bunke skrot, et fremmedlegeme, der er malplaceret og decideret rædselsfuldt. Hæsligt er det også.

- Den passer godt sammen med noget af alt det andet øjebæ dernede efterhånden, noterer Dorthe Eilsøe.

- Havnens skønhed er for længst ødelagt, synd at turister og indbyggere møder sådan et billede, når de kører over broen, synes Tom Bøttger Frømling.

Hotellets facadebeklædning, der fremstår brunt, nærmest sort i solskinsvejr, får hårde ord med på vejen:

- Det er simpelthen så rædselsfuld at kommunen vil være med til den meget grimme farve, synes Laila Kilbom Rudolph.

- Selve bygningen er flot, men den passer desværre bare ikke til området, mener Robert Melsen.

- Nu er sygehusbygningerne til højre i billedet heller ikke ligefrem arkitektoniske mesterværker, fortsætter Jorn Kofoed-Nielsen diskussionen.