Sønderborg Kommune ligger på andenpladsen i antallet af tilmeldte i hele Region Syddanmark - kun overgået af Odense. Project Zero og Sønderborg Kommune har sponsoreret tre morgenmåltider i maj til de cyklende, og den 17. juni bliver der afholdt en stor cykelfest for deltagerne, hvor man regner med omkring 500 tilmeldinger.

- Jeg tillader mig at sige, at det er en kæmpe succes. Vi har flere tilmeldte i år, og det skyldes nok, at de, der var med sidste år, har holdt ved og fået flere med, forklarer formand for kommunens sundhedsudvalg, Helge Larsen (S).

Sønderborg Kommune og Project Zero har i samarbejde stået for udskænkningen for at hylde det cyklende arbejdsfolk i kommunen.

Cyklende kollegaer

Sønderborg Kommune har flere end 200 tilmeldte cyklister, som kommer fra forskellige arbejdspladser i kommunens regi. Helge Krogh arbejder for Botilbud Hertughaven i Augustenborg og har cyklet på arbejde i mange år.

- Det er et godt morgenritual at cykle. Jeg har en halv times forspring at vågne op i i forhold til mine kollegaer, fortæller Helge Krogh.

Han og kollegaerne hos Hertughaven har sat sig som mål at cykle Lillebælt rundt, hvilket bliver en tur på cirka 200 kilometer. De forskellige cykelhold skal bogføre deres kilometertal og for hver dag, deltagerne har cyklet, får holdet et lod i konkurrencen om et feriegavekort på 10.000 kroner til alle holdmedlemmer.

Indenfor de enkelte virksomheder er der flere forskellige hold, så der opstår en intern konkurrence mellem kollegaer. Chresten Waldemar arbejder på Linak og cykler på ét hold, mens hans kone, der også arbejder på Linak, cykler på et hold fra sin afdeling.

- Vi taler tit om, at vi synes, vi bruger meget energi på at cykle til og fra arbejdet. Og det underlige er, at det føles som om, at vi får mere energi, siger Chresten Waldemar.

Han begyndte med at cykle til sidste års Vi cykler til arbejde-konkurrence, og har siden investeret i en god cykel til formålet.