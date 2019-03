R vil samle sønderjyske kandidater bag Als-Fyn Broen

Folketingskandidat for Radikale Venstre i Sønderborg, Nils Sjøberg, forsøger nu at samle alle partiers lokale kandidater bag Als-Fyn Broen, så en fast forbindelse kan stå klar 2030. Det ser ud til at lykkes, og kandidaterne mødes i april, hvor Benny Engelbrecht (S) har sørget for, at komitéen bag AlsFynbroen vil være til stede.

- Uanset hvilken regering vi får, så skal vi prioritere projektet. Det er ikke noget, vi bare skal snakke om eller undersøge. Vi skal stå sammen og sige, at vi vil have den bro nu, siger Nils Sjøberg (R).

- Jeg skriver til dig, da jeg har en drøm om inden 2030 at køre over AlsFynBroen i elbil, skriver afsender Nils Sjøberg (R) til sine kolleger. Han blev i februinviterer kandidaterne til et møde den 10. april på Sønderborg Bibliotek, hvor de skal drøfte, hvad de kan gøre for at sætte Als-Fyn Broen på dagsordenen i deres respektive folketingsgrupper. Han ønsker nemlig at forpligte sine lokale kolleger til sagen inden folketingsvalget.

Lokale kandidater bakker op

Als-Fynforbindelsen er som bekendt ikke blandt Region Syddanmarks vigtigste trafikprojekter, og den er heller ikke en del af infrastrukturplanen, som regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde i sidste uge.

Her havde transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) ellers stillet en forundersøgelse af broen i udsigt, men en sådan undersøgelse blev ikke skrevet ind i den endelige trafikaftale, da den ville koste 25-30 millioner kroner. Til gengæld nævnes broen som en potentiel mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen og den sydlige del af E45 engang i fremtiden.

Det er indtil videre kun Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som har vist formel opbakning til broen. Derfor er Venstres Ellen Trane Nørby (V) glad for Nils Sjøbergs initiativ:

- At det lokale samarbejde om broen styrkes yderligere med initiativet er kun positivt. Jeg håber på at flere partier - også Nils Sjøbergs eget - vil melde sig positiv over for Als-Fyn Broen. Det er der behov for, hvis den skal realiseres, mener hun.

Også folketingsmedlem Jan Callesen (DF) er også begejstret for at finde fælles fodslag om broen:

- Jeg bakker 100 procent op om initiativet. Dansk Folkeparti vil gå efter de 25 millioner kroner til en forundersøgelse af broen, fortæller Jan Callesen (DF), der også sidder i komitéen for Als-Fyn Broen.

Folketingmedlem Benny Engelbrecht (S) har sørget for, at komitéen i Als-Fyn Broen står til rådighed ved mødet den 10. april for at informere kandidater fra de andre partier og klæde dem på til at tale fagligt om broprojektet.

- Jeg er glad for, at partier uden folkevalgte i Sønderborg engagerer sig. Det er også vigtigt, at vi får talt med vores fynske kolleger om broen. Odense er en af de byer, som står til at få en stor gevinst af den, fortæller Benny Engelbrecht (S).