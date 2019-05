Qatar Airways har fokus på Sønderborg

Her blev det synliggjort hvordan samarbejdet kan give fordele for både erhvervsrejsende og feriegæster.

- Vi forbinder det sydlige Jylland med store dele af verden. Ikke mange tænker på at man fra Sønderborg kan rejse til Australien på 24 timer, siger Pia Lind, Commercial Manager for Qatar Airways Denmark på mødet.

Derfor er samarbejdet med Alsie Express blevet intensiveret - og det blev lanceret ved et arrangement for rejsebranchen og virksomheder på hotel Alsik torsdag eftermiddag.

Port til verden

Alsie Express ønsker at styrke syddanskernes kendskab til de muligheder Qatar samarbejdet giver.

- Vi er en gateway ud i verden. Med vore samarbejdspartnere er der forbindelse til alle kontinenter, siger Pia Lind.

Alsie Express samarbejde med Qatar Airways, en såkaldt interline aftale, betyder at man kan bestille billet fra Sønderborg helt til slutdestinationen på eksempelvis Qatar Airways hjemmeside eller via sit rejsebureau, og at bagagen tjekkes igennem hele vejen til slutdestinationen.

Ud over Qatar Airways, har Alsie Express interline aftaler med både SAS, Finnair, KLM og Air France.