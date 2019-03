Pullerter i Brandtsgade skal gøre det af med ulovlige bilister i gågaden

Biler suser jævnligt i løbet af dagen gennem gågaden, og det skal der nu sættes en stopper for med pullerter i Brandtsgade, og handelsstandens formand ser gerne, der bliver lagt trafikanter på ulovlig færd yderligere "bump" i vejen, for de er en sikkerhedsrisiko.

SØNDERBORG: Det er ikke noget særsyn at se en bil tage gågaden - Perlegade - i Sønderborg som en smutvej fra den ene side af byen til den anden. Trafikken er ikke mindst gået med et rask tryk på speederen fra Rønhaveplads ad Perlegade og ud ad Brandtsgade. Andre cirkler via Brandtgade gennem den øvre del af Perlegade. Derfor er der nu stillet pullerter op til beboeres, politikeres og handelens udelte tilfredshed. Det er dog ikke gjort med det. Der kommer også en del trafik ind ad Reimersgade. Ønsket er restriktioner og pullerter skal hindre uvedkommende kørsel i gågaden.

Der er pullerter flere steder i gadebilledet blandt andet også ved Rådhustorvet. Ambulancefolk og andre myndighedskøretøjer har fjernbetjening og koder til at sænke pullerterne, der skal hindre uvedkommende trafik i at passere. Det er overraskende, hvor mange der trodser kørselsforbud ad gågade og pladser, så der kan sagtens blive brug for flere pullerter. De nye i Brandtgade har kostet 250.000 kroner. Deres virkning vil blive evalueret løbende.

Stop det

- Mange kører ind i gågaden og kører op hele veje eksempelvis fra Reimersgade. Jeg skal ikke kunne sige, om en del af trafikken skyldes, der grundet omlægning af gågaden ikke er nogen tydelig skiltning i øjeblikket. Der kan dog ikke være nogen tvivl om, det ér en gågade. Vi vil gerne have sat en stopper for det både med flere pullerter også ved Reimersgade og en tydeligere skiltning, når gågaden er færdig renoveret, siger formand for Sønderborg Handel Rikke Torré.

Der har været asfalt på gågaden som en midlertidig belægning, og det kan have givet svage sjæle et indtryk af, det var i orden at køre gennem Perlegade. Opfattelsen er dog, at bilisterne udmærket er klar over, der er tale om ulovlig kørsel.

- Det er ikke en tilfældig turist, der forvilder sig ind i gågaden. Folk kører rimeligt stærkt. Der har i perioder været tale om en hel del biler. Det er en sikkerhedsrisiko. Vi skulle nødigt have, nogen bliver kørt ned, siger Rikke Torré.

- Det har været nødvendigt at sætte pullerter op i Brandtsgade, fordi for mange tog chancen og kørte en smutvej. Det er trafikanter, der kører igennem i stedet for at vende eller køre en anden vej. Langt de fleste gør det helt bevidst. De ved godt, de ikke må køre der og overser med åbne øjne forbi kørsels-forbuds-skilte. Vi taler ikke om en enkelt fransk turist på afveje, siger afdelingsleder i Projekt og Anlæg Jens Kristian Mikkelsen, der vil danne sig et overblik over forseelsernes omfang og se, hvad der kan gøres.

Da det blev besluttet at sætte pullerterne op, var begrundelsen blandt andet, at trafiktællinger havde vist, op til 15 biler om dagen kørte gennem gågaden. Der var ikke tale om varekørsel i morgen- og formiddagstimerne. Den er nemlig tilladt.