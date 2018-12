Publikum svigtede: Maiboms fravær blev dyr for revy

Sønderborg Sommer Revy

En gruppe lærere havde i flere år med Leif Maibom i spidsen lavet amatørrevyer, da de i 1982 besluttede at prøve lykken med en professionel revy i Sønderborg.



Over årene blev lærerne skiftet ud med skuespillere. Efter 10 år var kun Maibom tilbage fra den oprindelige trup samt hustruen Johnna, der klarede billetsalg og administration.



I 2017 meldte parret ud, at de ønskede at stoppe som ejere og direktør af revyen. Den overdrages løbende til skuespiller og instruktør Jeanne Boel og hendes mand Klaus Kristensen.