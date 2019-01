Protesterer mod lukning af modtageklasser

Helle Keller Lund har oprettet en underskriftsindsamling for at forhindre nedlæggelse af modtageklasser i Sønderborg Kommune. Hun håber, at politikerne vil ændre beslutning.

Sønderborg: - Jeg synes, at det er en forkert beslutning at lukke klasserne, og at børnene skal være forsøgskaniner, siger Helle Keller Lund, folkeskolelærer på Sønderskov Skole. Hun har tidligere arbejdet med modtageklasser i tre år, og hun er nu gået til kamp for bevarelse af modtageklasser i Sønderborg Kommune, der står til at lukke i det nye skoleår. - Jeg havde tænkt på at gøre noget ved sagen i et stykke tid, og nu synes jeg, at jeg må gøre noget, siger hun. 23. december oprettede Helle Keller Lund en underskriftsindsamling på nettet mod lukningen, som over 150 personer har skrevet under på indtil videre. Reaktionerne har været overvældende, forklarer hun. - Jeg har fået stor opbakning for initiativet, og det har været positivt med folks kommentarer, siger hun.

I skoleåret 2018-19 er der tre skoler, som har modtageklasser. De er fordelt på Dybbøl-Skolen, Ungecentret i Sønderborg og Nordals Skolen. Næste skoleår nedlægges modtageklasserne.



I skoleåret 2018-19 er der tre skoler, som har modtageklasser. De er fordelt på Dybbøl-Skolen, Ungecentret i Sønderborg og Nordals Skolen. Næste skoleår nedlægges modtageklasserne.

Foto: Timo Battefeld Der er tre skoler i Sønderborg Kommune med modtageklasser, heriblandt på Dybbøl-Skolen hvor 40 modtageelever går. Arkivfoto: Timo Battefeld

Omvendt løsning I efteråret besluttede et enigt byråd, at kommunens nuværende modtageklasser, som er fordelt på Dybbøl-Skolen, Nordals Skolen og Ungecentret i Sønderborg, skal lukkes til det nye skoleår. Det vil ifølge kommunen give en besparelse på 600.000 kr., og vedtagelsen sker på baggrund af, at der er kommet færre udenlandske elever til kommunen. I 2018 blev 24 nye elever indskrevet, og i skoleåret 2015-2016 var antallet oppe på omkring 150 børn. Beslutningen vakte stor kritik fra Sønderborg Lærerkreds og flere lærere, som har erfaring med modtageklasser, og nu også Helle Keller Lund: - Det giver ikke mening, at man vælger at fjerne klasserne på grund af færre elever, når man i Aabenraa Kommune har valgt den omvendte løsning, siger Helle Keller Lund. I Aabenraa Kommune har man valgt at genindføre modtageklasser, fordi der nu kun er 20 nye udenlandske børn indskrevet mod tidligere 110 elever. Helle Keller Lund har svært ved at se, at Sønderborg Kommune får nogen besparelse ud af at sende eleverne i en almindelig folkeskoleklasse. - Jeg synes, at det er synd for den enkelte elev, som ikke kan dansk, og det giver også et ekstra pres på lærerne at skulle undervise dem til samme faglige niveau, som de andre elever får. Det vil kræve mere tid, siger hun.

Forsvarer beslutningen Jesper Smaling (S), som er næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget, forsvarer beslutningen om at lukke. - Der er ikke truffet andre beslutninger siden sidst, for målgruppen af nye elever er ikke særlig stor til at fastholde modtageklasser, siger han. Jesper Smaling er positiv over for debatten, og han vil gerne drøfte sagen videre. - Vi har blandt andet været i dialog med Danmarks Lærerforening, og jeg synes, at det er fint, at der nu kommer en underskriftsindsamling, men beslutningen har vi truffet på baggrund af den sagsfremstilling, som vi har fået i udvalget. Helle Keller Lund er optimistisk om, at kommune vil fortsætte med at have modtageklasser. - Jeg håber, at politikerne vil lytte til fagpersonerne en ekstra gang, siger hun.