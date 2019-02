Prokopek fik blomster for 25 år i byråd

Sønderborg: På Sønderborg Byråds møde onsdag aften fik socialdemokraten Jan Prokopek Jensen overrakt en buket blomster. Det var som tak for 25 år i borgernes tjeneste - som byrådsmedlem og senere borgmester i først Nordborg Kommune og siden som den første i den store Sønderborg Kommune, der i 2007 blev lagt sammen af de syv kommuner i Alssund-området. Borgmester Erik Lauritzen (S) takkede Jan Prokopek Jensen for at holde alle byrådskollegerne i ørerne - inklusive borgmesteren selv.

- Tak også for din indsats for især de svageste i samfundet, og for at minde os om, hvorfor vi er her, sagde Erik Lauritzen. Derefter var der lang klapsalver fra alle i byrådssalen.