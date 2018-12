Projekt skulle redde nuttet mus: Måske er den der slet ikke

I Svanninge Bakker ved Faaborg bor den sjældne hasselmus. Her har forskere sat 750 redekasser op for at sikre bestanden. Arkivfoto: Nils Svalebøg

I 2003 påviste forskere, at et af Danmarks mest sjældne pattedyr, hasselmusen, findes i Søgård Skov og Gråstenskovene. Siden er der gjort meget for at redde gnaveren, der måske ikke er i skoven mere.

Gråsten: For 15 år siden fandt en svensk ekspert et af Danmarks mest sjældne pattedyr, hasselmusen, i Søgård Skov. Derefter fandt en fynsk ekspert også hasselmusens kuglerunde reder i Gråstenskovene. Det blev startskuddet til et grænseoverskridende projekt, som skulle være med til at udbrede hasselmusen i Sønderjylland, Slesvig-Holstein og på Fyn. Med interregmidler for 4,1 millioner kroner blev der på Fyn plantet læhegn i det åbne land, i Tyskland blev der lavet små beplantninger for at få hasselmusen til at sprede sig op til Flensborg. I Gråstenskovene blev der plantet buske og sat kasser op til hasselmusen. - Vi har bare aldrig fået fat i en eneste hasselmus hernede. Og den er stadig ikke dukket op. Spørgsmålet er, om den overhovedet var der. Var det de sidste rester, der døde ud mellem fingrene på os? I 2003 blev der fundet reder punktvis, som om det var restbestande. Eller gemmer de sig derude, siger Martin Reimers, der er skovfoged i Naturstyrelsen Sønderjylland. Flere personer har fortalt Naturstyrelsen Sønderjylland, at de har set hasselmusen mellem 2010 og 2013. Interregprojektet BioGrenzKorr blev gennemført i 2010-2013 sammen med Stiftung Naturschutz Slesvig-Holstein og Naturstyrelsen Fyn og Sønderjylland. Det var især hasselmus, projektet var rettet mod, men projektet var også for flagermus og birkemus.

Hasselmusen



Martin Reimers vil gerne høre fra folk, der har set hasselmusen i Søgård og Gråsten skove. Han kan kontaktes på Hasselmusen er en gnaver, men ikke en rigtig mus. Den er Danmarks eneste syvsover. Syvsoverne er en familie af pattedyr, som i naturen typisk kan kendes på de ret store øjne og en relativt lang og tyk busket hale. Hasselmusen er 6-9 centimeter lang og halen 5-7 centimeter. Den sover vintersøvn på op til syv måneder.Den forekommer kun i områder, hvor der er tæt krat og lys skov. Hasselmusen kravler i grenene fra træ til træ og fra busk til busk, i stedet for at løbe over jorden. Den kan derfor ikke krydse veje og marker.Martin Reimers vil gerne høre fra folk, der har set hasselmusen i Søgård og Gråsten skove. Han kan kontaktes på mre@nst.dk - journalisten til denne artikel vil også gerne høre fra folk, der har set musen: Skriv til klw@jv.dk

Foto: CLAUS THORSTED I 2011 var skovfoged Martin Reimers med til at sætte kasser op til hasselmusen i Gråstenskovene. Arkivfoto: Claus Thorsted

Truet dyreart I Gråstenskovene blev der plantet otte kilometer korridorer af smalle bælter med buske, som skulle forbinde kerneområderne for hasselmusen. Det kunne være en egebevoksning, der blev forbundet med en gruppe af nyplantede buske som tjørn, slåen, benved og fuglekirsebær. Hasselmusen trives i tørt klima og varme somre. - Spørgsmålet er, om klimaet har været for vådt om vinteren. De ligger i dvale hele vinteren under for eksempel stubbe. Og Gråstenskovene har været pladdervåde, siger Martin Reimers. Gråstenskovene med mange levende hegn er rigtig god for hasselmusen. Dog er de mørke bøgeskove dårlige levesteder for musen. - Vi havde to storme Allan og Bodil, som væltede en masse træer. Ind imellem alt det er der vokset en hel række buske op, som er godt for hasselmusen. Dertil kommer alt det, vi plantede, siger Martin Reimers. Hasselmusen er totalfredet. Den står på EU's rødliste over dyr, som er sjældne og i fare for at uddø. - Ifølge EU skal vi tage hensyn til dem, hvis der er en chance for, at de er der, siger Martin Reimers, som mener, at pengene fra interregprojektet ikke er spildte penge. I Gråsten blev der brugt 232.000 kroner på projektet. - Skovene er blevet rigere og mere varierede på grund af buskene, som kommer mange andre arter til gode. Jeg har set sommerfuglen kejserkåbe ved områderne. Så det er bestemt ikke spildte penge, selvom hasselmusen muligvis ikke er der, siger Martin Reimers. Han vil gerne høre fra folk, der har set hasselmusen i Søgård Skov eller Gråstenskovene. - Det skal ikke bare være en mus, der piler hen over vejen. Det skal være en mus med pelset hale, der klatrer. Den har typisk musestørrelse, store ører og søde øjne, siger Martin Reimers.