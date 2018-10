Onsdag havde ProjectZero midtvejsstatus for virksomheder og politikere, hvor de næste udfordringer for at nå CO2-målene i 2025 blev drøftet på mødet.

Høruphav: - Det er lykkedes med vores plan, erklærer en tilfreds Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg. Onsdag var han sammen med erhvervsfolk, boligforeninger og uddannelsessteder samlet til midtvejsstatus om ProjectZeros målsætning frem mod en CO2-neutral kommune i 2029. - Vi kan være stolte af vores brede samarbejde, men der er stadig udfordringer med at nå målene, siger han. Siden 2007 har Sønderborg Kommune satset på at omstille kommunen til en mere grøn hverdag gennem ProjectZero, og planen for at nå de første 75 procent i CO2-neutralitet i 2025 er i fuld gang. - Vi kommer i mål med vores 2025-plan, men vi får brug for hjælp nationalt for at nå de 100 procent om 11 år, siger borgmesteren.

Vejen mod 2025 Onsdag var mere end 25 deltagere inviteret til midtvejsstatus på ProjectZero i Høruphav.På mødet drøftede deltagerne den videre vej mod en CO2-neutral kommune.



I 2025 er planen, at kommunen skal nå 75 procent af CO2-målene, og i 2029 skal de 100 procent være nået.

Foto: Timo Battefeld Project Zero afholdt onsdag midtvejsworkshops for virksomheder og politikere. Her tager deltagerne et øjebliks ro i eftermiddagssolen under en workshop. Foto: Timo Battefeld

Lavere afgifter Tirsdag lancerede regeringen sine visioner for at skabe et mere klimavenligt Danmark med udspillet "Sammen om en grønnere fremtid", men Erik Lauritzen savner konkrete tiltag fra Christiansborgs side: - Hvis Danmark skal nå i mål om at sænke CO2-tallene, så skal der blandt andet ændres på afgifterne på el-bilerne, siger han. Direktør for ProjectZero, Peter Rathje, er enig: - Det er fantastisk, at regeringen vil satse på elbiler, men pengene mangler til at få flere til at købe bilerne, siger han. Blandt de kommende initiativer, som ProjectZero har under udarbejdelse, er fokus på flere vindmøller og solceller, energirenovering og virksomheders CO2-udledning. - Vi rykker kraftigt på blandt andet solenergi og biogas, og det kommer vi til at arbejde videre med, siger Erik Lauritzen.

