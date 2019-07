Project Zero: Krydstogtskibet MS Albatros skal være velkomment

SØNDERBORG: - Kommunen har arbejdet flere år på at få krydstogtskibe til byen. Det er ikke sådan noget, der lige kommer dumpende ind ad døren. Selvfølgelig skal vi glæde os over, det lykkes. Vi byder på samme måde som andre byer, krydstogtgæsterne velkommen. Project Zero agerer ikke miljøkorps eller miljøpoliti, siger direktør i Project Zero Peter Rathje.

Han nægter at tage den sure mine på, fordi der kommer et ikke helt CO2 neutralt turismeskib til byen 6. juli.

- Jeg sidder også her og kigger på en masse biler ude på Alssundbroen. De kører på fossile brændstoffer de fleste af dem. Vi arbejder på at finde de rigtige løsninger på klimaproblematikken. Det er rigtig dejligt, at de unge nu går foran. Vi er i en brydningstid, hvor tingene - også folks måde at holde ferie på udvikler sig i en mere klima- og miljøvenlig retning. Frem over vil det måske ikke være in på kontoret at sige, jeg har lige været i Thailand, eller jeg har lige været på krydstogt. Der er jo heller ingen, der praler af, de lige er begyndt at ryge, siger Peter Rathje.