Produktionsskole informerer om ny uddannelse

Sønderborg. En ekspertgruppe i tilknytning til Undervisningsministeriet har anbefalet at man etablerer en forberedende grunduddannelse, FGU, hvor man samler en række af de eksisterende tilbud til unge, der skal afklares hen mod at tage en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller et job.

Rapporten "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" fra ekspertgruppen konkluderer blandt andet, at manglende sammenhæng er kendetegnende for den nuværende samlede indsats overfor de unge, som ikke umiddelbart er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

FGU er tiltænkt unge, der endnu ikke er parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Der kan være faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er altså, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.