Privatskolen Als ekspanderer på den tidligere JF-grund.

Forhåndsinteressen for boliger på den tidligere JF-grund på Linde Alle er stor, og Privatskolen Als bliver i stand til at indskrive 140 flere elever med udbygningen på grunden, hvor der bliver liv og glade dage.

SØNDERBORG: Der er grøde i skolelivet og udbuddet af nye boliger i byen med byggeriet af 110 lejligheder, 20 rækkehuse og 16 parcelhuse foruden omfattende undervisnings- og idrætsfaciliteter for Privatskolen Als på den tidligere JF-grund Linde Alle. Det betyder, skolen vil blive i stand til at tage 450 mod nu 315 elever ind og køre to spor på hvert klassetrin.

- Vi vil sikre en attraktiv skole i byen med gode forhold for elever og ansatte. Det ville vi sætte over styr, hvis vi rykkede ud af byen. Det er at udvise rettidig omhu at rykke med ind på den tidligere JF-grund over for, siger skoleleder Morten Asmussen, der glæder sig over at få plads til de idræts- og sløjdfaciliteter, som skolen har måttet låne rundt omkring indtil nu.

Han roser samarbejdet med Hanssen Ejendomme, der gør plads til skolebygninger på 7000 kvadratmeter af den tidligere fabriksgrund areal.

- Der er meget stor interesse for byggeriet. Vi har allerede ventelister til både rækkehuse og lejligheder, og så rykker der et liberalt erhverv i form af en webshop ind i den eksisterende administrationsbygning, siger direktør i Hanssen Ejendomme Michael Andersen, der føler sig bekræftet i at have set rigtigt i at erhverve det store bynære areal til boligformål.

Kombinationen af boligbyggeri og undervisningsformål plus liberale ikke forurenende erhverv anses for at være det perfekte miks, der vil få det kuldsejlede virksomhedsdomicil til at fremstå i et nyt lys.

- Vi er i gang med at pille den indvendige del af bygningerne ned, så arbejdet er ikke så synligt endnu. Derefter går vi i gang med nedrivningen. Der er stor interesse i at få den sorte plet væk og skabe en grøn spændende bydel, siger Michael Andersen, der roser kommunen for et godt samarbejde.