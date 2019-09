Private hænder skal hjælpe den kommunale økonomi

Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, peger på mere udlicitering, som et nødvendigt værktøj for at få det kommunale budget til at nå sammen. Borgmester Erik Lauritzen (S) anerkender muligheden, selv om den ikke får ham til at juble.

En lav grad af brug af private operatører var blandt andet også et af de få punkter, som for nylig trak Sønderborg Kommune ned i en ellers god DI erhvervsklima-placering som bedst i Sønderjylland.

- Vi har nogle alvorlige udgifter og dræner løbende kommunekassen med udsigt til et minus på 182 mio. kroner i 2023. En af måderne at rette op er at gøre brug af de muligheder for udlicitering, som et analyse-arbejde har givet os. Jeg synes bare, at det går lidt trægt med det, siger han.

Folketingsvalget i forsommeren har forsinket forløbet, men der er ellers nok at tage fat på for politikerne.

Arbejder på det

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke er vilde med det, men når vi er udfordret med stigende driftsudgifter er det ting, vi må se på og søge kompromisser. I sidste budgetaftale var vi netop enige om, at få mere konkurrenceudsættelse af opgaver. Men jeg er fortrøstningsfuld og ser ikke for mig, at der skal skæres i velfærd, siger borgmester Erik Lauritzen(S), som samtidig afviser Peter Hansens kritik af træghed i processen.

Særligt det sociale område med flere ældre og stigende udgifter til handicappede og på skoleområdet gør ondt i kommunens økonomi.

- Jeg tror, det handler om at turde gøre det. Vi er er arbejdsgivere og forpligtet til at varetage de kommunale skattekroner bedst og få dem til at række længst, tilføjer Peter Hansen, som samtidig peger på, at skattestigningen tilbage fra 2014, der gav 100 mio. kroner årligt er spist op af stigende udgifter. Hvert budgetår siden 2014 har kostet kommunen 20 mio. kroner årligt, siger Peter Hansen og understreger, at han ikke har i sinde at bruge endnu en skattestigning for at rette op.