Privat pasning hitter: Børnehus opfører ny bygning

Nordals: Der er godt gang i Asserballe Private Børnehus. Til april går den derfor i gang med at opføre en ny tilbygning, så ønsket om blandt andet et grupperum mere og et aktivitetsrum kan blive en realitet.

- Vi skal ikke være flere børn, men derimod give dem vi har bedre rammer, forklarer Eva Balleby, der har været leder af børnehuset, siden det blev oprettet i maj 2013.

Børnehuset har i et par år drømt om at udvide. Institutionen har stor succes og det seneste års tid haft fuldt hus. Der er plads til 50 børn, og de kommer fra hele Als.

- Lige nu er der masser af børn. Vi kan ikke tage flere børn ind før midten af 2020. Mange bliver skrevet op, før de bliver født, forklarer lederen.

Børnehuset er i dag på 340 kvadratmeter. Tilbygningen bliver et separat hus på 285 kvadratmeter. Det vil ligeledes åbne muligheder for at invitere lokalbefolkningen indenfor.

- Det er rart at være en lille institution, hvor alle sammen kender hinanden. Vi har ikke ret meget sygefravær, og når det endeligt sker, dækker vi ind for hinanden. Vi har en tæt kontakt med forældrene.