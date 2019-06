Pris for SFO-plads får et ordentlig nøk opad

Kortere skoledage efter sommerferien betyder, at åbningstiden i SFO'en udvides med ti procent og prisen det samme.

Sønderborg: Det bliver fra det nye skoleår dyre at have sit barn gående i SFO. Prisen stiger med omkring 10 procent for både fuldpakken og eftermiddagsmodullet.

- En justering af skolereformen gør, at eleverne skal gå mindre i skole og dermed mere i SFO. Det er det også helt naturligt, at vi nu regulerer prisen, forklarer Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Helt konkret går fuldpakken (morgen, eftermiddag og ferier) fra 1.653 til 1.818 kroner per måned. Taksten for kun at benytte SFO'en om eftermiddag ændres fra 1.145 til 1.260 kroner månedligt.

Folketinget vedtog i begyndelsen af maj en justering af folkeskoleloven. Den betyder blandt andet, at skoledagen for 0.-3. klasse kan blive afkortet med 2,25 timer per uge svarende til tre lektioner, hvilket tilsvarende før til, at åbningstiden i SFO'en udvides med 10 procent.

I dag omkring fire ud fem folkeskoleelever fra 0.-2. klasse i SFO. Lavest i Lysabild og Vester Sottrup med 42 og 68 procent, højest i Hørup og Guderup med 92 og 91 procent.