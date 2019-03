Sønderborg. Lørdagen stod i fastelavnens tegn, da Sønderborghus for 4. år havde gjort klar til en række aktiviteter, der kunne være med til at samle børn og forældre. Allerede inden døren blev åbnet, var der kø på gaden og igen i år var det et populært arrangement for børnefamilierne.

I caféen kunne der naturligvis spises lækre fastelavnsboller, men inden det var så vidt, var der meget andet at gå igang med. På gangen kunne man lave ballondyr i alle farver og faconer. Ville man have lavet en flot ansigtsmaling, kunne det også sagtens lade sig gøre. Oppe under loftet var der gang i værkstedet. Her kunne man klippe katte m.m. til at hænge på sit eget fastelavnsris. Til sidst skulle katten selvfølgelig slåes af tønden.

-Det er rigtig sjovt at være med. Jeg syntes, fastelavn er hyggelig og jeg glæder mig til at slå til tønden. Men nu skal jeg først have lavet et fastelavnsris, sagde Cecilie Petersen, der havde fundet prinsessedragten frem og var mødt op til nogle hyggelige timer på Sønderborghus.