Prinsessen på ærten venter på skuespillere

Interessen for at spille med i Det Lille Teaters sommerspil var ikke overvældende, da der søndag var informationsmøde. Der var ingen herrer, men en del kvinder med børn.

Gråsten: Prinsessen på ærten savner en prins - ja, og nærmest et helt hof. Det Lille Teater havde søndag kaldt til informationsmøde om det kommende sommerspil, men kun 17 mødte op. Ingen mænd. En enkelt ung mand fra teatrets ungdomsgruppe, men ellers var det kvinder med børn. Især børn var interesserede.

- Min datter er ret vild med at spille teater. Hun har været med til at sætte flere stykker op i skolen, og så var det hendes lærer foreslog, om ikke det var en idé at komme med herude på Det Lille Teater, fortæller Tove Kruse fra Fisknæs. Hun havde ikke datteren Thea på ni år med, for hun var til fødselsdag. Det skal jo også passes. Men hvad med mor. Skal hun ikke også være med til familieforestillingen "Prinsessen på ærten" - frit efter H.C. Andersen?

- Nå, det er jo det med at finde tiden. Men jeg overvejer, lad os sige det, siger Tove Kruse.

Det er Kristina A. Gude-Hansen, der både har skrevet og vil instruere eventyrforestillingen, der opføres fem gange på Det Lille Teaters friluftsscene ved teatret.

- Allerede nu kan jeg godt se, at I meget gerne må sprede rygtet. Vi mangler skuespillere, siger Gude-Hansen, der ikke er født, men nærmest opvokset i Det Lille Teater. Der skal bruges cirka 30 skuespillere - mænd, kvinder og børn til stykket. Der er 15-20 af de faste, der spiller år efter år, men der skal bruges en del flere. Den beherskede interesse var især tydelig fra mænd. For der var ingen til informationsmødet. Der var en enkelt ung mand - en stor dreng - Roar Hansen. Men han har været med før. Og han elsker det.

- Det er hyggeligt, og så har vi et virkelig godt fællesskab. Vi får mange nye venner herude, og så kan jeg godt lide, at her er plads til alle. Ja, det kan man godt sige - at der er en rolle til alle, fortæller den unge mand, som kommer fra Broager.