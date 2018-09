Ringriderpladsen i Gråsten var lørdag fyldt med frivillige fra de danske beredskaber, sønderjyske frivillige brandværn, brandkadetter og ungdomsbrandkorps. De knap 500 deltagere i Beredskabsforbundets årlige landsstævne skulle dyste i discipliner, som relaterer sig til de opgaver, de frivillige løser som brandslukning, redning af personer og indkvartering og forplejning af nødstedte.

Under en stor del af stævnet var prinsesse Marie på pladsen for at følge med i konkurrencerne sammen med Beredskabsforbundets ambassadør, Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe. Prinsessen så blandt andet med, da ungdomskonkurrencen foregik på pladsen.

Maria Voldager Nielsen, som er brandkadet hos Brandkadetter i Danmark Holstebro, var udvalgt til at tale med prinsesse Marie om sit frivillige arbejde som brandkadet.

- Det var spændende at tale med hende, jeg var lidt nervøs, fortalte Marie Voldager Nielsen bagefter.

Hun har været brandkadet i halvandet år. Unge mellem 10 og 18 år kan blive brandkadetter, og de lærer blandt andet om brand, redning og førstehjælp.

- Jeg kan godt lide at udfordre mig selv, og jeg vil gerne være hundefører i politiet. Derfor meldte jeg mig som brandkadet. Det er fedt at være med, og fællesskabet gør det bare endnu bedre, sagde Marie Voldager Nielsen.