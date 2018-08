Prinsesse Marie besøger landsstævne i Gråsten

500 medlemmer af det frivillige redningsberedskab og af ungdomsbrandkorps deltager i Beredskabsforbundets landsstævne i Gråsten, hvor de skal dyste i discipliner, som de anvender til at redde liv og hjælpe borgere i hverdagen.

Også prinsesse Marie besøger landsstævnet. Prinsessen har nemlig selv en beredskabsfaglig uddannelse og har siden 2016 været tilknyttet Beredskabsstyrelsen som særlig projektmedarbejder. Så hun har forudsætningerne for at vurdere den indsats, som de frivillige yder i konkurrencerne i Gråsten.

Landsstævnet foregår ved Gråsten Skole, hvor prinsesse Marie modtages af Beredskabsforbundets præsident, Jan Johansen, Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen og Beredskabsforbundets ambassadør, grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe. Prinsesse Marie var også i Sønderborg i 2017, da det internationale træf for brandmænd, Sternfahrt, blev afviklet i byen.

Beredskabsforbundets landsstævne er en både festlig og seriøs hyldest til de frivillige, som hvert år medvirker ved tusindvis af redningsindsatser ved brande, oversvømmelser og andre former for ulykker.

Under landsstævnet viser de, hvad de kan, når de konkurrerer i seks discipliner for voksne og én for unge i alderen 10-16 år. Det gælder for eksempel brand, redning, førstehjælp, forplejning og håndtering af tilskadekomne.

Alle interesserede er velkomne til at overvære konkurrencerne fra klokken 9.30 til sidst på eftermiddagen lørdag den 8. september. Der er faneindmarch klokken 8.00.