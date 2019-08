Prinsesse Benedikte var med til at uddele støtte til foreninger

- Prinsessen har deltaget hver eneste gang, og det gør vores arbejde til noget særligt. Det er til glæde og gavn for hele Sønderjylland, sagde Anna Margrethe Ikast, der også noterede, at det var en glæde at dronning Margrethe var slottet i Gråsten i sommerferien. Hun sagde, at slottet var givet som en folkegave til kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid. Det var i anledning af kronprinsparrets bryllup i 1935.

Prinsessen blev budt velkommen af Anna Margrethe Ikast, formand for fondsbestyrelsen, der understregede, at det var en særlig stor glæde, at prinsesse Benedikte var til stede ved den 12. uddeling af legater.

Nordborg: Der var lagt op til en festlig sammenkomst, da prinsesse Benedikte som protektor for I.P. Nielsen Fonden uddelte 265.198,25 kroner til 12 foreninger/grupper. Det foregik denne gang på Nordborg Slots Efterskole. Fondsbestyrelsen finder et nyt sted hver år.

De 12 legatmodtagere var: Foreningen Cancerramte børn - diverse udendørs udstyr - 24.456 kr. Sønderjyske Kidz - indkøb af træningstøj - 15.000 kr. Museum Sønderjylland - materiale til fremstilling af lerfigurer - 12.250 kr. Bredebro IF håndboldafdeling - nye håndboldredskaber - 5.241 kr. Bov IF badminton - legeredskaber for miniton - 8.000 kr. Sønderborg Skyttekreds - to luftrifler - 32.000 kr. Egen Ungdoms- og Idrætsforening - Airtrack - 49.987,50 kr. Bevtoft Ungdoms- og Idrætsforening - børnetrampolin - 14.763,75 kr. Gram Museumsforening - klassesæt - 47.000 kr. De Grønne Pigespejdere - båludstyr og beklædnings dele - 10.000 kr. Alnor Strandpark - bålhytte - 30.000 kr. Haderslev Domkirkes pigekor - supplerende korbeklædning - 16.500 kr.

Munter tone

Prinsesse Benedikte konstaterede, at det igen er gået et år siden sidste legatuddeling, men hun glæde sig til at være med igen på en af de sidste feriedage i år på Gråsten Slot.

Det er en fantastisk måde at komme rundt til legatuddeling i Sønderjylland. Hun sagde i en munter tone og til stor moro for de fremmødte, at det ikke er dronningens slot, men det ejes af staten og dronningen har brugsret over slottet.

Prinsesse Bendikte noterede også, at det var vigtigt for dronning Ingrid, at pengene går til børn og unge og gerne meget bredt.

- Mor vil have sat pris på, at det foregår på den allerbedste måde, sagde prinsesse Benedikte.

I.P. Nielsen Fonden er til minde om dronning Ingrid, og er en fortsættelse af den tidligere fond, I.P. Nielsen-hjemmene for sønderjyske børn. Fonden havde til formål at give sønderjyske skolebørn adgang til lejrskole- eller ferieophold. I.P. Nielsen-hjemmene for sønderjyske børn afløste i 1971 kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjyske børn oprettet i 1939.

I.P. Nielsen (1873-1952) var en sønderjysk socialdemokratisk politiker, der i 1920 blev valgt til folketinget. Her sad han frem til 1943. Han var oprindelig uddannet bager og var tidligt aktiv i fagligt arbejde i Bagerforbundet og senere i Socialdemokratiet.