Prins Henrik viste sin kunst på Augustiana

Kunst: Galleriejer Kim Nørballe, Augustiana, har et indgående kendskab til afdøde prins Henriks kunst, og det fortalte han om i Radio 24 7 forleden.

AUGUSTENBORG: "Åbent hjerte" hed den udstilling, prins Henrik præsenterede med skulpturer og billeder på Augustiana i sommeren 2015. Han læste også digte op sammen med skuespilleren Githa Nørby. De senere år lærte sønderjyderne Hans Kongelige Højhed prins Henrik at kende som udøvende kunstner. Han har lavet skulpturen Dronningen ved torvet i Gråsten, hvor han også læste sine digte op i slotskirken.

Ejer af Galleri Nørballe og skulpturparken Augustiana, Kim Nørballe, er selv meget syg, men han medvirkede søndag i et program på Radio 24 7, hvor han fortalte om prins Henriks kunst.

- Prins Henrik er en stor kunstner og et stort menneske. Under den officielle middag i forbindelse med udstillingen, rejste prins Henrik sig og hævede glasset og sagde: Gør mig den tjeneste at skåle med min hustru - inspirationen til al min kunst, fortalte Kim Nørballe i programmet Det, vi taler om.

Det var et ekstra program, der handlede om prinsens indlæggelse på Rigshospitalet. Kim Nørballe blev kaldt prins Henriks gallerist. Han stod bag den eneste separate udstilling, prinsen har lavet. Normalt udstillede han sammen med dronningen. I skulpturparken og palæet udstillede den nu afdøde prins 49 skulpturer, som blev et tilløbsstykke i en sådan grad, at den måtte forlænges.