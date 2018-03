Prins Henrik har sat sig et evigt minde i Gråsten

GRÅSTEN: Afdøde prins Henrik var en selvfølgelig del af gadebilledet, når han opholdt sig på Gråsten slot. Han var undervejs med golfvogn og til fods og hilste og snakkede ofte med folk. Han elskede køkkenhaven, hvis afgrøder han lavede hofretter af i et TV-program. Gråstenerne mindes den afdøde prins med glæde. Søndag var der mindegudstjeneste i slotskirken, og her mødte folk op som en selvfølge og som en del af deres almindelige kirkegang. Den menighed, der tog afsked med Hans Kongelige Højhed, rummer mange minder om prinsgemalens færden under ferieopholdene med børn og børnebørn.

- Vi kommer for at vise ham en sidste ære og bakke op om mindegudstjenesten. Prins Henrik var en del af bybilledet, når han var her, siger Lissy og Flemming Andersen.

I sommeren 2014 læste prins Henrik digte op i slotskirken fra sin samling "I mine lykkelige nætter", som Lars Thiesgaard reciterede på dansk. Det gjorde han også ved mindegudstjenesten. Prins Henriks September med rav og gyldne farver "sikke et smukt vejr at være lykkelig i" og Melodisk nat "dagene iler, kærligheden smiler" var sammen med Mine Farver et strejf gennem prinsens farverige og ifølge ham selv lykkelige liv. Sådan lever han i Gråsten, og det mindedes kirkegængerne iøvrigt uden den store tungsindighed.

Det er mest dronningen, der har været med til talrige gudstjenester i slotskirken. Var han med, har han i hvert fald ved en lejlighed skyndt sig ud af kirken, da han skulle ud og modtage ringrideroptoget. Prins Henrik var kendt for at tale med så godt som alle de ryttere, der kom hen til ham. Nærværende og oprigtig interesseret - det var prinsen. Det gik også igen i pastor Hanne Beierholm Christensens prædiken.