Forslag om hvor vidt pressen generelt skal have adgang til Sønderborg Varmes generalforsamling faldt med et brag, for deltagerne vil en gang imellem godt have lov at være sig selv.

SØNDERBORG: Hans Peter Toft fra Gråsten stillede på Sønderborg Varmes ordinære generalforsamling torsdag forslag om, pressen skal have adgang til selskabets generalforsamlinger som led i en generel åbenhed over for pressen.

- Det er vigtigt, at pressen kan være til stede og kontrollere, hvad der sker. Det er jo ikke alle forbrugere, der deltager i generalforsamlingen, sagde Hans Peter Toft, der bor i Gråsten, hvor det nu fusionerede varmeselskab altid har haft åbne generalforsamlinger, som pressen frit kunne deltage i.

Da fusionen med Sønderborg Varme skulle stemmes hjem sidste år, blev de ekstraordinære generalforsamlinger lukket for pressen. Det gav så stor diskussion på den ene ekstraordinære generalforsamling i Gråsten, at det overskyggede fusionsplanerne. Derfor blev anden ekstraordinære generalforsamling i september åben. JydskeVestkysten deltog. Sønderborg Fjernvarme valgte derimod at holde begge sine ekstraordinære generalforsamlinger lukkede. Den linje fortsætter i fusionen.

- Vi er valgt til at lede selskabet, og generalforsamlingen er for andelshaverne. Vort udgangspunkt er, at pressen ikke generelt skal have adgang, sagde formand Claus Plum med opfordring til at stemme nej til Hans Peter Tofts forslag.

Formanden anførte, at ikke alle andelshavere føler, de kan tale frit fra leveren, hvis pressen er til stede, og at der udsendes referat, hvor man kan læse, hvad der er sket. Claus Plum konstaterede også, at hvis en andelshaver er journalist og dermed berettiget til at deltage i generalforsamlingen som forbruger, kan ingen hindre vedkommende i at berette om den. En andelshaver sagde, at med de beløb, et varmeselskab arbejder med, er det i disse hvidvask-tider vigtigt, offentligheden har mulighed for at gå selskabers gøren og laden efter i sømmene. Han understregede, det ikke var en beskyldning om hvidvask. Forslaget faldt med 65 nej-stemmer og 22 ja. Det var overbevisende. Der skulle to tredjedel af stemmerne til at få ændringsforslaget vedtaget. Dermed undgik Sønderborg Varme også at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget vedtaget med simpelt flertal. Hvis det skulle stemmes hjem i første omgang, ville det kræve, halvdelen af 12.000 varme-aftageres tilstedeværelse - og der var kun 96!