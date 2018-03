Præsterne på Nordals skal primært konfirmere deres egne unge

Den nye procedure gælder for hele Nordals og altså også her i Egen Kirke. Arkivfoto: Poul Skøtt

Nye procedurer for konfirmation på Nordals skal styrke præsternes arbejde i sognene. Det vil til gengæld gøre det vanskeligere for unge at blive konfirmeret med klassekammerater.

Nordborg: Fremover kan ikke alle unge på Nordals gå ud fra, at de kan blive konfirmeret sammen med deres klassekammerater. I princippet kan de risikere, at de må løse sognebånd for at kunne knæle ved siden af klassekammeraterne på den store dag. Det er resultatet af, at biskop Marianne Christiansen og provst Anne Margrethe Hvas i samråd med to af de fem præster på Nordals har besluttet at ændre proceduren for indskrivning til konfirmation. Den tredje sognepræst, Hanne Lund, har sagt sin stilling ved Oksbøl Kirke op i protest. - Men det er vigtigt for en sognepræst at bevare kontakten til børnefamilierne, og derfor har vi efter ønske fra de fleste sognepræster på Nordals ændret indskrivningen, forklarer biskop Marianne Christiansen.

Klassevis eller delt Nogle steder i Sønderborg Kommune er det praksis, at unge bliver konfirmeret klassevis. Det gælder f. eks i Sønderborg, hvor præsterne i Sct. Marie Kirke konfirmerer 7. a på Dybbølskolen, og hvor Christianskirken konfirmerer alle elever fra Sønderskovskolen, Privatskolen Als og Kløverskolen uanset hvilket sogn, eleverne bor i. Andre steder, f. eks på Nydamskolen i Vester Sottrup, deles eleverne, så de går til præst i deres eget sogn.

Flere end 20 Sidste år havde Havnbjergs præst Robert Ryholt 10 konfirmander. I år bestod holdet af syv unge. Hvis alle bosat i sognet havde valgt ham, kunne han imidlertid have haft et hold på flere end 20 unge. - Jeg kan sagtens forstå, at klassefællesskabet er det allervigtigste, når man går i 7. klasse. Men to år efter er klassen spredt for alle vinde, siger Robert Ryholt, der appellerer til, at forældrene hjælper de unge med at "løfte perspektivet". Han henviser til, at kontakten med konfirmanderne er guld værd, den dag de skal giftes, have et barn døbt eller begrave deres forældre. - Sognet danner jo ramme om de store begivenheder gennem livet. Det har stor værdi for familierne, at jeg kender dem, og de kender mig, når der kommer en svær situation, forklarer han.