Præstegård er sat til salg for højeste bud

Sottrup Menighedsråd vil af med præstegården i Vester Sottrup. Også præstegården i Nybøl står tom, men her er der stadig ikke fundet en løsning.

Vester Sottrup: For højeste bud kan man nu blive ejer af præstegården i Vester Sottrup. Menighedsrådet har sat boligen til salg, fordi Haderslev Stift for halvandet år siden besluttet at lægge Nybøl og Sottrup Sogn sammen til ét pastorat, der skulle betjenes af en enkelt præst bosiddende i Nybøl. - Vi var utilfredse med beslutningen, men sådan blev det. Vi kommer ikke til at skulle bruge præstegården fremover, og derfor sælger vi. Det er noget bøvl at leje ud, forklarer Jens Falck Sørensen, formand for menighedsrådet. Sognepræst Vibeke von Oldenburg er for længst flyttet ud af præstegården, og frem til 15. august modtager Estate-mægler Kjeld Faaborg i Gråsten bud på boligen. - Interessen har været jævn. Vi har haft fire-fem fremvisninger. Boligen er jo lidt større, end en almindelig børnefamilie efterspørger, forklarer Kjeld Faaborg.

Egne penge Præstegården i Vester Sottrup blev bygget som præstegård i 1951. Den ligger på en 2593 kvadratmeter stor grund i udkanten af byen godt 100 meter fra Sottrup Kirke. Boligen er vurderet til 2,2 mio. kroner.Indtægten fra et salg tilhører sognet, der kan disponere over pengene til f. eks at bygge nyt. Det er dog ikke aktuelt i Sottrup Sogn, som i maj indviede et nyt sognehus.

Mindstepris Præstegården er på 236 kvadratmeter fordelt på tre etager. Den er bygget i 1951 og ombygget i 1986. Der er således ikke tale om en historisk præstegård, men snarere, hvad Keld Faaborg beskriver som en "klassisk murermestervilla". At boligen sælges i budrunde, skyldes regler for salg af offentlige bygninger. En budrunde skal sikre, at alle interesserede får mulighed for at være med, og at det offentlige tjener mest muligt på et salg. Risikoen er, at ingen eller kun få byder langt under vurderingen. Derfor har menighedsrådet i Sottrup Sogn besluttet, at man ikke sælger for under vurderingsprisen på 2,2 millioner kroner. 24. august vurderer menighedsrådet, om det vil acceptere et af budene eller forkaste alle og forsøge med endnu en salgsrunde. Da Haderslev Stift og menighedsrådet i Kværs i 2011 forsøgte at sælge præstegården der, lykkedes det ikke. Bygningen endte med at stå tom i seks år, hvorefter den igen blev inddraget til præstebolig.