Der kom ikke et eneste bud første gang. Heller ikke i næste budrunde er det lykkedes at få solgt præstegården i Sottrup Sogn.

Vester Sottrup: Selv om menighedsrådet valgte at forlænge fristen for bud på præstegården i Sottrup Sogn, er det stadig ikke lykkedes at finde en køber. Så nu er ejendommen sat til salg på helt almindelig vis.

For der kom ikke et eneste bud i hverken første eller anden budrunde. Til gengæld er der nu interesse for boligen, fortæller ejendomsmægler Kjeld Faaborg, Estate i Gråsten, som håber, at en handel kan være afsluttet i løbet af oktober eller november.

- Hvis det skal afvente, at køber skal have solgt sin hidtidige bolig, kan det selvfølgelig trække ud. Men vi har oplevet jævn interesse for boligen, forklarer Kjeld Faaborg.