Præst anklager menighedsråd for absurd alkoholkultur

Ulkebøl: "Et menighedsråd forvalter offentlige midler, og møderne er som udgangspunkt offentlige. Kan det have sin rigtighed, at den slags for nogles vedkommende sker i mere eller mindre alkoholpåvirket tilstand?"

Sådan spørger Søren Wogensen i et læserbrev i dagens JydskeVestkysten, hvor han fortæller om, hvordan han har oplevet alkohol på bordet til menighedsrådsmøder i Ulkebøl. Så meget alkohol, at "enkelte deltagere tog vældigt for sig af de våde varer på især et af møderne", skriver han.

Søren Wogensen vikarierede ved Ulkebøl Kirke gennem fire måneder i 2010. Fem af de nuværende ni folkevalgte medlemmer af menighedsrådet var også med dengang, blandt andet formanden Frede Mørch Pedersen.

Frede Mørch Pedersen bekræfter, at der blev og stadig bliver drukket øl og vin til møderne i menighedsrådet.

- Vi får også altid noget at spise, vel at mærke mad, som vi selv betaler. Hertil deler vi en flaske vin. Nogle foretrækker dog en øl eller vand, fortæller han.