Postyr på Ringriderpladsen

Sønderborg: Omkring midnat mellem torsdag og fredag bad politiet en 15-årig dreng om at forlade Ringriderpladsen, hvilket han nægtede.

Det ledte til, at politiet anholdt ham, og under anholdelsen kom den 15-årige med fornærmende tiltalelser.

På politistationen blev den 15-åriges mor tilkaldt, og han fik en to bøder: en for ikke at ville forlade stedet efter politiets anvisninger og en anden for at komme med fornærmende tiltale mod politiet.