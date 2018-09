Pladsen i Kvickly blev for trang, så derfor er posthuset blevet rykket til en anden placering i Borgen.

Sønderborg: Posthuset i Sønderborg er flyttet til en ny adresse i Borgen. Efter at have ligget i Kvickly de seneste fem år er den nu rykket nogle meter længere ned af stueetagen i indkøbscentret. - Vi henvendte os til Kvickly, fordi vi mente, det kunne gøres bedre, hvilket Kvickly også var enig i. I takt med, at pakkedistributionen bare er steget og steget, så er pladsen i Kvickly blevet for trang, forklarer centermanager Flemming Enghave. Der var ikke mulighed for at gøre posthuset større i Kvickly. Derfor besluttede parterne helt udramatisk at stoppe samarbejdet. I stedet har Borgen nu indrettet posthus overfor Imerco på samme etage, hvor der tidligere var et hvile- og sceneområde. - Det er ren win win for alle. Logistisk er den ny placering også et rigtig godt sted. Posten bliver allerede i dag leveret ude fra baggården tæt ved, siger Flemming Enghave.

Det er alletiders med flytningen. Det var dødsens pølse i Kvickly. Alt for besværligt. Paul Kurzweg, Sønderborg.

Foto: Timo Battefeld I det ny servicecenter kan centermanager Flemming Enghave glæde sig over dobbelt så meget lagerplads end før. Foto: Timo Battefeld

Positive stamkunder Det er firmaet Braaten+Pedersen, der står bag Borgen, som står for det nye servicecenter med fem ansatte. Den får et lille beløb hver gang det ekspedere en pakke, brev eller lignende. Ud over Postnord har den aftale med GLS. På sigt kan flere komme til. - Det er alletiders med flytningen. Det var dødsens pølse i Kvickly. Alt for besværligt, siger Paul Kurzweg, Sønderborg. - Det er meget fint. I Kvickly var alt muligt blandet sammen og ofte en masse mennesker, så det var svært at finde en kø, siger Ulla Andersen, Guderup. I det nye posthus kan man stadig hente og sende breve og pakker samt købe frimærker og pakkeporto. Åbningstiden er 10-19 på hverdage, 10-16 lørdage og 10-16 første søndag i måneden. Ud over de pakke- og postmæssige funktioner kan man som noget nyt også aflevere og hente tøj fra Paulsens Renseri på Ellegaardvej. Desuden er bokse fra Swipbox og bagagebokse rykket fra centerkælderen og til det ny servicecenter.

Foto: Timo Battefeld I det nye posthus kan man stadig hente og sende breve og pakker samt købe frimærker og pakkeporto. Foto: Timo Battefeld