Populær revyskuespiller nomineret til Reumert-pris

Humøret var højt til prøverne på Sønderborg Sommer Revy tirsdag eftermiddag. Holdets skuespiller Lone Rødbroe blev nemlig mandag nomineret til en Reumert for hendes rolle i komedien 'Turisterne' på Vendsyssel Teater. Det glæder Lone Rødbroe.

- Det er faktisk helt vildt stort. Det er en rigtigt teaterpris for rigtige skuespillere. Jeg ved godt, det er godt, det jeg laver. Men jeg er mest en sjov revyskuespiller. Jeg havde aldrig tænkt, at jeg ville komme i betragtning til en Reumert. Så det er rigtigt stort, siger Lone Rødbroe.

Hun blev kåret som Årets Kvindelige Revykunstner i 2014. Julekomedien 'Turisterne' er skrevet af Gunvor Reynberg.

- Rollen er skrevet til mig, hvor jeg spiller en lidt naiv damefrisør, der ikke har så mange kunder. Hun beslutter at redde byen i udkantsdanmark ved at påstå, at der er en sneugle i det fyr, der er ved at styrte i vandet. Hun hækler en stor sneugle, som hun sætter i fyret, og der kommer vildt mange turister. Da fyret falder ned, lander der rent faktisk en sneugle. Det glæder mig, at sådan en forestilling som en moderne folkekomedie finder vej til Reumert, fortæller Lone Rødbroe om rollen.

Lone Rødbroe er nomineret som Årets Kvindelige Ensemblerolle sammen med Charlotte Munksgaard, 'John Lennon er død', Teater V, og 'Mussolinis de 100 dage', Teater Får302 samt Stine Schrøder Jensen, 'Præsidentinderne', Det Kongelige Teater.