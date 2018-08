Ponypiger fra Gråsten vinder DM

Gråsten: Frederikke Gram Jacobsen og Karoline Hjort Bang fra Gråsten Rideklub har i den forløbne weekend vundet danmarksmesterskaberne i dressur.

15-årige Frederikke Gram Jacobsen deltog i kategori 2, mens hendes 11-årige klubkammerat Karoline Hjort Bang stillede op i kategori 3.

Forinden havde Frederikke Gram Jacobsen deltaget i europamesterskaberne i England, hvor hendes hold vandt sølv.

De to piger er dog ikke de eneste, der for tiden henter medaljer hjem til Gråsten Rideklub. Weekenden før vandt Sophia Ludvigsen bronze som yngste juniordeltager i DM individuel. Hun har også for nylig deltaget i nordiske mesterskaber i Norge, hvor hun vandt guld i individuel og sølv i hold.

Pigerne rider nærmest hver dag efter skoletid, og alle tre har Pernille Ørum som træner.

De mange medaljer og det faktum, at Gråsten Rideklub også har fået en andenplads ved sydjyske mesterskaber, har klubben nu besluttet at fejre. Det sker lørdag aften, hvor træneren, rytterne og deres familie deltager i en klubfest på rideskolen.