Politisk usikkerhed: Dalsmark får måske en chance

Direktør for Danske Diakonhjem, Emil Tang, orienterede de ansatte på Dalsmark Plejehjem om den kommunale beslutning, men understreger, at man byder ind, hvis politikerne vælger at konkurrenceudsætte driften. Arkivfoto: Claus Thorsted

Både Fælleslisten og Slesvigsk Parti vurderer, at der er kommet nye oplysninger, siden man i byrådet tog en beslutning om at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem til kommunen. - Måske skal man lige stoppe op og revurdere, lyder det fra Stephan Kleinschmidt (SL. Parti).

Sønderborg: Den seneste uges politisk stormvejr om det private Dalsmark Plejecenter i Rinkenæs kan nu komme Dalsmark til gode. I sidste uge kom det frem, at at flertal i byrådet har stemt for at fyre Danske Diakonhjem, der har drevet Dalsmark i mere end 40 år. Nu åbner flere partier i byrådet for at omgøre den beslutning - og sende den fremtidige drift i udbud Det er i hvert fald indstillingen hos både Fælleslisten og Slesvigsk Parti, som ellers sammen med Socialdemokratiet i november stemte for at hjemtage driften til kommunale hænder fra januar 2020. - Det er desværre blevet gjort til en sag om en rød eller blå politisk holdning, men for os i Slesvigsk Parti er der ikke tale om ideologi. Dalsmark gør det godt, og hvis præmissen for den nuværende beslutning ikke holder, så må vi stoppe op og revurdere, lyder det fra gruppeformand Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, der selv deltager i stormødet onsdag aften på plejehjemmet, hvor flere 150 har tilmeldt sig - herunder 10-15 byrådsmedlemmer.

Dalsmark Plejehjem Gennem mere end 40 år har Danske Diakonhjem passet ældre på Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs med i dag 40 ansatte.Dalsmark har haft en 15 årig driftsaftale med kommunen, der er fortsat et par år yderligere efter udløbet, men på et lukket byrådsmøde i november 2018 blev opsagt af et flertal af politikerne bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten. Dermed overtager kommunen driften fra 2020. Det betyder dog ikke fyringer af personalet, som kan fortsætte i samme rammer og ansættes af kommunen.



Danske Diakonhjem, der er et såkaldt non-profit selskab, er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet. Ud fra et kristent livssyn driver organisationen plejehjem eller tilbyder privat hjemmepleje i 23 danske kommuner. Primært i Jylland og på Fyn.



Her i området står Danske Diakonhjem desuden også bag driften af bostedet Fjordbo i Gråsten for unge, svært handicappede samt Plejehjemmet Strandhjem på Broagerland for psykisk handicappede.

Tage en snak igen - Vi er ikke døve og blinde, så hvis der er andre muligheder, må vi igen snakke sammen i den politiske gruppe, tilføjer Stephan Kleinschmidt og åbner dermed op for en ny vurdering af sagen. På samme linje står Fælleslisten i skikkelse af Aase Nyegaard. Sammen med Slesvigsk Partis fem mandater var hun med til at sikre flertallet, der gav Danske Diakonhjem dødsstødet. - For mig er der bestemt heller ikke noget ideologi i det. Vi fik af jurister at vide, at der skulle konkurrenceudsættes eller hjemtages til kommunen, og at man ikke umiddelbart kunne fortsætte med diakonhjemmet til at drifte det. Der er meget jura, men vi vil gerne lytte mere og se grundigt på det. Beslutninger skal være på det rigtige grundlag, understreger Aase Nyegaard, som dog ikke kan deltage i onsdagens møde på Dalsmark, da hun er til møde i Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

Dalsmark er hjerteblod Men hvis man skal tolke som Danske Diakonhjems jurister, så behøver der ikke laves nye beslutninger. - Vi har driftsaftaler med 23 andre kommuner, som er identisk med den i Sønderborg. De har forskellige løbetider, men har kørt i over 20 år uden opsigelser. Aftalerne KAN, men SKAL ikke opsiges efter at tidsrammen er udløbet. Aftalens varighed er blot en form for fredningsperiode, inden begge parter har ret til at opsige den, siger direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang og fortsætter: - Men skulle politikerne blive enige om at konkurrenceudsætte, så er vi klar til at byde ind også. Dalsmark er hjerteblod for os. Alle byrådets fem partier har i konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i november 2017 tilsluttet sig at arbejde for mere konkurrenceudsættelse. - Et udbud vil så også betyde, at en hel tredje aktør end kommunen og diakonhjemmet ville kunne få driften af Dalsmark, men det behøver selvfølgelig heller ikke være skidt, tilføjer Stephan Kleinschmidt.