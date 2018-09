Borgmester og gruppeformænd glæder sig over, at det er et samlet byråd, der står bag budgettet for 2019 med overslagsår. Socialdemokratiet har accepteret en mere positiv tilgang til budgetlægning, mens Venstre har accepteret, at en lavere skat ikke har gang på jord i Sønderborg.

Sønderborg: Skatten sættes hverken op eller ned. Kommunekassen drænes år efter år, men ikke i samme grad som hvis de 31 politikere i Sønderborg Byråd ikke havde gjort noget. Alligevel vil kommunekassen stort set være tom i 2022, selv om der med et fingerknips er fundet budgetforbedringer for 170 millioner kroner alene fordi, Socialdemokratiet nu accepterer at man kan budgettere med et særligt likviditetstilskud på små 70 millioner kroner i 2019 - og det halve de følgende år. Det har man ellers nægtet i årevis, og det har Venstre drillet borgmester Erik Lauritzen (S) med. Men det var en vej til at få pænere budgetter og Venstre med i et forlig.

- Der er sket det, at vi nu tør være lidt mere optimistiske. Fordi der grundlæggende er styr på økonomien. Ligesom Venstre har ændret sig i forhold til at kræve skattelettelser. Så ser vi fra vores side lidt mere optimistisk på fremtiden. Men jeg nægter simpelthen også at tro, at man vil tage 70 millioner kroner ud af Sønderborg Kommunes økonomi - uanset om det er ved finansieringstilskud eller en udligningsreform, sagde Erik Lauritzen på et pressemøde onsdag.

Venstres gruppeformand Tage Petersen nyder, at den mere optimistiske tilgang til budgetlægning er slået igennem hos Socialdemokratiet.

- Nu ligger det ikke til Venstre at hovere, men det glæder os da, at det, vi har sagt i årevis nu er slået igennem hos socialdemokraterne. Så skal borgmesteren heller ikke gå rundt og få så meget ondt i maven længere, sagde han han. Drilleriet fortsætter. Trods den ellers så gode stemning, borgmesteren og gruppeformændene giver udtryk for, at der er i Sønderborg Byråd - og har været under budgetforhandlingerne.