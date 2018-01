Politikernes nye styreværktøj fortsætter med samme kurs

Efter kommunalvalget og konstitueringen i november og december har flertalsgruppen netop udsendt et ni siders langt arbejdsgrundlag, hvor de tre partier forpligter hinanden til at arbejde for en række politiske målsætninger.

Sønderborg: Normalt går det rimeligt raskt med at få et stykke papir med fælles hensigtserklæringer og politisk målsætning offentliggjort efter afsløringen af kommunens nye regering i kølvandet af et kommunalvalg. Den regering blev afsløret en uges tid efter valget den 21. november og indbefatter alle 31 byrådsmedlemmer. Men først her i starten af januar har de tre partier i flertalsgruppen alle fået godkendt og underskrevet deres fælles arbejdsgrundlag for perioden 2018 til udgangen af 2021. Det er Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten, som tegner sig for flertallet med 21 ud af de 31 mandater. Alle 31 inklusive Venstres og DF's ti mandater er som sagt med i den politiske konstituering - det man betegner som en teknisk konstituering. Det netop udsendte arbejdsgrundlag forpligter dog kun de tre partier i flertalsgruppen. Arbejdsgrundlaget skal både sætte retning for og sikre en politisk handlekraft og muligheden for at manøvrere i den politiske hverdag, som det hedder i en pressemeddelelse, der fulgte selve arbejdsgrundlaget. - Vi har tilladt os lidt ekstra juleferie denne gang efter den brede konstituering, hvor vi har følt os sikre på hinanden, siger borgmester Erik Lauritzen (S) i forbindelse med udsendelsen af arbejdsgrundlaget.

Vi har set bagud og spurgt os selv, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Ikke fordi, vi har overtrådt nogle spilleregler, men vi vil gerne sende et signal om, at vi i fremtiden gerne vil høre og inddrage borgerne mere. Borgmester Erik Lauritzen

Fyrtårne og kontinuitet Det ni sider lange grundlag har underbetegnelsen - kvalitet, kontinuitet og konsensus og er da heller ingen nogen sprængfarlig eller overraskende størrelse, men et stykke papir, hvor man stort set vil fortsætte i samme spor som i de forgangne fire år under borgmester Erik Lauritzens ledelse. Frem til 2021 vil flertalsgruppen således fortsat have fuldt fokus på kommunens tre fyrtårne Project Zero om at blive CO2-neutralt i 2019, udviklingen af Byens Havn og turistdestination Sønderborg som en magnet for turister. Men flertalsgruppen er også enige om, at trække i samme retning på en lang række andre punkter. Blandt andet styrkede indsatser i forhold til de alt for mange børn og unge der ikke trives - fysisk eller psykisk og derfor ikke får den gode start på tilværelsen der er grundlaget for uddannelse, job og det gode liv. Partierne er også enige om at videreføre en markant erhvervspolitik ved blandt andet skrue op for iværksætterindsatsen gennem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Erhvervsservice.