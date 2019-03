Jørgen Mads Clausen, formand for Danfoss og styregruppen bag Als-Fyn-broen, sætter alt ind på at få danskernes pensionspenge til at finansiere en bro mellem Als og Fyn. Det sker i erkendelse af, at brugerbetaling langtfra kan betale bro og vejanlæg til knap 20 milliarder kroner. Den manglende finansiering har hidtil været en hæmsko for projektet.