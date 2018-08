Allerede ved udgangen af 2020 vil Sønderborg Kommunes kasse stort set være tømt. For et år siden var den på en halv milliard kroner. Godt vi satte skatten op i 2014, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: I årevis - og især siden 2014, da skatten i Sønderborg Kommune blev sat op med et procentpoint - svarende til cirka 100 millioner kroner årligt - har borgmester Erik Lauritzen (S) og Venstres politiske ordfører Peter Hansen diskuteret skat. Kommunekassen er vokset støt - og den har været på trekvart million kroner i 2016 - og for bare et år siden lå den på cirka en halv milliard kroner. Nu ved udgangen af dette år vil den være på godt 200 millioner kroner - og om fire år er kassen i minus på 274 millioner kroner. Hvis altså ikke politikerne gør noget.

- Det viser bare, at jeg havde ret. At det var rigtigt med den skattestigning. De 400 millioner kroner er netop dem, vi har investeret her i Sønderborg Kommune, siger borgmester Erik Lauritzen her kort før Sønderborg Byråd i næste uge skal førstegangs-behandle budget 2019. Økonomiudvalget har sendt budgettet videre til byrådet, og borgmesteren føler sig overbevist om, at det vil være alle 31 byrådsmedlemmer, der står bag det endelige budget. Det er jo en bred teknisk konstituering af alle 31 byrådsmedlemmer og alle partier og lister, der står bag Erik Lauritzen som borgmester.

- Jeg er sikker på, at vi også kan enes om det her budget, siger Erik Lauritzen.

Der er ikke udsigt til en skattestigning, men der skal skrues på nogle knapper, hvis budgettet skal hænge sammen.

- Vi står på et solidt grundlag i forhold til så mange andre kommuner. Men det er klart, at vi skal gøre noget nu - og specielt fra om et år eller to. Jeg vil vurdere, at vi skal finde udgiftsreduktioner for 25-30 millioner kroner årligt fra 2021 og frem, siger han. I forvejen har byrådet besluttet at effektivisere for 35 millioner kroner årligt fra 2019. Heraf kommer de 15 millioner fra arbejdsmarkedsområdet, hvor flere er i arbejde og færre på kontanthjælp.

- Det er jo fordi, vi har investeret i at få flyttet folk fra ledighed til uddannelse og arbejde, siger Erik Lauritzen.

Udgiftsreduktioner kan dække over alt fra deciderede besparelser og forringelser i den kommunale service, det kan være effektiviseringer og smartere måder at arbejde på. Borgmesteren mener også, at der skal skæres i anlægsbudgetterne for de kommende år. Selv om de egentlig med 145-193 millioner kroner er lidt på den lave side i forhold til kommunens størrelse. Men de senere år har der været ret store anlægsbudgetter som til havneprojekter og multikulturhus.