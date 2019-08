Politikerne freder børneunivers i Lysabild

Det har sat spekulationer i gang om Lysabild Børneunivers' fremtid, at chefen nu er konstitueret leder af Nørreskov-Skolen i Guderup. Men borgmester Erik Lauritzen(S) afviser, at der politisk er planer om at lukke skolen.

Lysabild: Da JydskeVestkysten for et par dage siden kunne fortælle, at skolelederen på Nørreskov-Skolen pludselig var fratrådt og leder af Lysabild Børneunivers, Mike Foss, konstitueres som leder på skolen i Guderup, bragte det sindene i kog i Lysabild.

Børneuniverset i landsbyen skal frem til årsskiftet styres af lederen af Hørup Centralskole, Lotte Christensen, men flere luftede i efterfølgende debatindlæg og kommentarer på Facebook deres bekymring for skolens fremtid. Det er nu vokset til et spørgsmål om skolen på sigt skal nedlægges.

- Vores bekymring er om dette tiltag er begyndelsen på enden for Lysabild Børneunivers. Står vi over for en kommende skolelukning i Lysabild? Det vil være fatalt for Lysabild skoledistrikt, hussalg, tilflytning, det aktive forretningsliv i Skovby og det omfattende frivillige foreningsarbejde i sognet, skriver Birthe Elmegaard Bladt, formand for Lysabild Skytte- og Gymnastikforening blandt andet.

Også tidligere byrådsmedlem i Sønderborg og SF-formand, Jørgen Jørgensen, Nordals er ude med kritik:

- Selvom man antyder en nødsituation og tidsbegrænsning, skaber det selvfølgelig frygt i det velfungerende lokalsamfund. Skal vores skole nu permanent lægges ind under Hørup skole? Er vi prøveklud på ideen om distrikt ledelse? Eller er dette begyndelsen på lukning af Lysabild Børneunivers?, spørger han i et læserbrev.