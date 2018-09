Sønderborg Lufthavn og ferieresortet på Nordals er der enighed om at udvikle i byrådet, som i disse dage er i gang med at smede et kommunalt budget sammen. Men kommunekassen bløder, så der skal også spares - blandt forslagene er mere udlicitering og hjemsendelse af udlændinge.

- Dialogen er rigtig god, og vi burde kunne finde frem til et forlig, siger Venstres politiske ordfører, Peter Hansen. Og da man tilmed er enige om de store linjer, såsom en fortsat udvikling af Sønderborg Lufthavn og investeringen i ferieresortet på Nordals, ser det ud til, at et budget for 2019 og de følgende tre overslagsår kan vedtages i enighed til byrådsmødet 3. oktober.

Op til weekenden var byrådets politikere til seminar på Mommark Handelskostskole. I denne uge fortsætter forhandlingerne på rådhuset om at få enderne til at nå sammen i det, der af alle parter betegnes som en god proces.

Ubalance

- Kommunens økonomi hviler stadig på en solid kassebeholdning. Men der er ikke balance mellem indtægter og udgifter. Den skal genoprettes. Så selv om vi vil udvikling, må vi også reducere i udgifterne, udtaler borgmester Erik Lauritzen(S).

Gøres der ikke noget står kassen da også til at svinde ind fra et plus på 175 millioner kroner i 2019 til et minus på 277 millioner kroner i 2022. Og det selv om at partierne er blevet enige om at medregne det ekstraordinære og stort set altid faste årlige likviditetstilskud fra staten. I 2019 på 68 millioner kroner og medregnet som det halve fra 2020.

- Derfor er jeg stadig glad for, at vi fik en skattestigning for år tilbage, selv om den var udskældt. Ellers har vi aldrig kunnet investere i det, vi har gjort og stadig gør, mener Aase Nyegaard fra Fælleslisten.