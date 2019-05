Politikere vil skære i omfanget af dyre konsulentydelser

Konsulent-sager

I forbindelse med det skandale-ramte udbud af kommunal affaldsordning havde et hyret konsulentfirma lavet en regnefejl i tredje udbud, og det endte med at koste direktøren i Sønderborg Forsyning, Lars Riemann jobbet.I forbindelse med driften af plejecenter Dalsmark i Rinkenæs har kommunen brugt advokatfirmaet Horten som rådgiver, men der viste sig at være divergerende råd om, det var nødvendigt at sende driften af plejehjemmet i udbud. Borgmester Erik Lauritzen har sendt sagen videre til Ankestyrelsen, for at få at vide, hvad der er op og ned i juraen, og om kommunen måske uden grund valgte at indsource plejehjemsdriften til stor forvirring og frustration for beboere og personale.



Afvandingen af sommerhusområdet Skovmose har den sidste halve snes år fordret flere konsulentfirmaer, uden det ønskede færdige afledningsnet er kommet i jorden endnu. Afvandingen cirkulerer i diverse klagenævn blandt andet i taksations- og overtaksationskommissioner, som skal afgøre, hvor meget den enkelte af de 726 sommerhusejere selv skal betale til tørlægning af Skovmose. Udgifterne til konsulent-ydelser udgør op mod en million kroner. Det resterende samlede afvandingsbudget står i syv millioner kroner.



Sidste år røg en pæn del af Strandpromenadens nylagte klinker under en hård storm. Rådgiver Cowi betalte 100.000 kroner for udbedring af skaderne for at bevare goodwill i kommunen, der dog selv havde besluttet sig for at lægge klinkerne med risiko for, de kunne blive undermineret af fjordvand i tilfælde af oversvømmelser. Nu er klinkerne sikret, så de med overvejende sandsynlighed ikke bliver ofre for vandmasserne igen.



De mange anlægsaktiviteter på havnen og store byggeprojekter har fordret nødvendige konsulentydelser i Sønderborg kommune, der efterhånden drosler anlægsaktiviteter og udgiftsniveuaet ned.



I Danmark er konsulentfirmaet McKinseys navn forbundet med nedskærings- og rationaliseringsbestræbelser såvel i den offentlige som den private sektor.