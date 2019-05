Politikere vil ikke mødes med personale og forældre

Claus Klaris og resten af børne- og uddannelsesudvalget ønsker ikke at deltage i et debatmøde arrangeret af Sønderborg Lærerkreds. Arkivfoto: Søren Gylling

Børne- og uddannelsesudvalget takker nej til Sønderborg Lærerkreds' invitation til et stort debatmøde om den ny fordelingsmodel for skoleområdet.

Sønderborg: Der bliver intet debatmøde med politikere, forældre og personale om den ny fordelingsmodel, som Sønderborg Lærerkreds ellers har opfordret til og gerne vil arrangere. Børne- og uddannelsesudvalget ønsker nemlig ikke at deltage. - Vi vil fortsætte den gode dialog med Sønderborg Lærerkreds og andre interessenter på vores løbende dialogmøder. Det har den største effekt, og vi ser ingen grund til at gøre det på en anden måde, siger udvalgsformand Claus Klaris (V). I forbindelse med lukningen af modtageklasserne, som Sønderborg Lærerkreds var stærkt utilfreds med, foreslog kredsen også politikere at holde et debatmøde. Den gang var udvalget heller ikke interesseret. Denne gang begrundede lærerkredsen invitationen med, at man i stedet for at kommunikere gennem diverse medier burde mødes face to face. Et møde, hvor politikerne overfor personale og forældre, fiklejlighed til at uddybe tankerne bag visionerne i den ny måde at fordele penge til folkeskolerne.

Kede af kritik Kritikken er haglet ned over den ny fordelingsmodel fra fagforeninger, skolebestyrelser og skoleledelser i høringsfasen. Trods masser af bekymringer og konkrete henvisninger blev der ændret meget lidt i den endelig model, hvilket ifølge Sønderborg Lærerkreds fik processen til at fremstå som lukket, skinmanøvre og bedrevidende. - Først og fremmest er vi kede af, at høringsprocessen ses som et paradenummer - det er vi ikke enige i. Vi i udvalget har fået rigtig stor værdi af alle de input der er kommet i hele processen der har spændt over alt fra dialogmøder, workshops og bilaterale møder på de enkelte skoler, siger Claus Klaris samt Jesper Smalling (S), der er næstformand i børne- og uddannelsesvalget. - Vi sætter stor pris på den dialog der har været mellem rigtig mange forskellige aktører i hele processen og har fra flere sider også mødt opbakning til den nye tildelingsmodel. Den dialog glæder vi os til at fortsætte i den meget vigtige tid, der er foran os i forbindelse med implementeringen af modellen.

Ikke en spareplan Fra flere sider blandet lærerkredsen er den ny tildelingsmodel blev kritiseret for at være en spareplan, der vil gå hårdt ud over folkeskolen, fordi flere børn med særlige behov skal inkluderes i normalområdet. Det afviser udvalget, der hele tiden har kaldt planen en nulløsning. - Vi har en løbende opgave i som udvalg at skabe balance i den samlede økonomi inden for vores område. I den forbindelse kigger vi bredt. Vi vil dog gerne understrege at denne tildelingsmodel ikke er et led i den opgave, men er et afgørende element i at sikre en bæredygtig økonomi, også på de mindre skoler og de skoler hvor opgaven på baggrund af socioøkonomien kræver det, siger de to politikere. Den ny tildelingsmodel skal træde i kraft fra 2020. Den vil generelt betyde flere penge til de mindre skoler og færre til specialområdet samt størstedelen af de større folkeskoler. For eksempel står Hørup Centralskole, Gråsten Skole og Dybbøl-Skolen til at miste mellem en og 1,4 millioner kroner.