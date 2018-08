Politikere spørger borgerne om sundhedspolitik

Sønderborg Kommune: Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune har vedtaget en vision for sundhedspolitikken 2019 - 2021. Ud over visionen kommer sundhedspolitikken til at omfatte seks sundhedsplaner. Nu vil Sundhedsudvalget i dialog med borgerne for at få gode ideer og input til den nye sundhedspolitik.

Der er planlagt syv events og møder i august og september, hvor Sundhedsudvalget går i dialog med borgerne. Sundhedsudvalget stiller op med en stand til Kulturnatten 24. august, hvor de tager en spontan dialog med de fremmødte gæster. Torsdag 30. august serverer Sundhedsudvalget sunde snacks for de lokale virksomheder på STARKs parkeringsplads. Fredag 7. september er der fællesspisning med beboerne i boligområdet Ringbakken. 11. september er åben dialog på Sønderborg Sundhedscenter, og 24. september holder Det Fælles Elevråd et oplæg for Sundhedsudvalget om sundhed og trivsel for børn og unge. 26. september er det Sønderborg Ungdomsråd, der giver deres bud på bedre sundhed og trivsel for børn og unge, Sundhedsudvalget stiller også op til Frivillighedsfesten 28. september.