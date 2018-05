Politikere skal finde en million på bibliotekerne

Efter to års pause skal politikerne endnu en gang kigge på, hvordan biblioteksområdet kan spare en million kroner. Samtidig skal politikerne lave en ny strategi for bibliotekerne.

- Hvis vi skal nå at finde den million, skal vi snart i gang. Men først skal vi finde ud af hvilket bibliotekstilbud, vi vil tilbyde. Vi skal sikre, at vi kommer ud til alle målgrupper og har et mangfoldigt tilbud også i nærområdet. Vi skal holde et temamøde, hvor vi drøfter muligheder og udfordringer. Vi skal finde en helhjertet plan, ellers strander vi der, hvor vi gjorde sidst, siger Stephan Kleinschmidt.

- Du kan ikke skrive, at Dybbøl og Ulkebøl er lukningstruede. Det er ikke det, vi drøfter pt. Vi vil gerne have belyst, hvordan vi sikrer en udvikling af bibliotekerne og ikke en afvikling, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er udvalgsformand.

Det nye udvalg for kultur, idræt, handel og turisme har nu for første gang kigget på sagen, som både indeholder en fremtidsstrategi og et effektiviseringskrav. Politikerne har drøftet sagen, men ikke taget nogen beslutninger.

I den opgave lå også at finde en million kroner i besparelser i forbindelse med kommunens effektiviseringsstrategi. Forvaltningen foreslog at lukke bibliotekerne i Ulkebøl og Dybbøl. Det ville give en besparelse på 1,3 millioner kroner. Politikerne kunne dog ikke bliver enige om, hvordan pengene skulle findes. Derfor udskød politikerne effektiviseringskravet til 2019.

Sønderborg: I 2015 begyndte det daværende kultur-, borger- og fritidsudvalg at kigge på en ny biblioteksplan for kommunens biblioteker.

I november 2015 blev det daværende kulturudvalg præsenteret for en biblioteksplan, hvor det blev foreslået at lukke bibliotekerne Dybbøl og Ulkebøl. Der opstod borgergrupper i begge byer, som samlede underskrifter samt lavede protestaktioner. I januar 2016 besluttede kulturudvalget at tage biblioteket Dybbøl ud af spareplanen. I marts skulle kulturudvalget tage stilling til fire forskellige spareforslag, men kunne ikke blive enige. Venstre gik ind for at lukke Biblioteket Ulkebøl samt en besparelse på nye bøger. Socialdemokraterne ville undersøge flere muligheder. På byrådsmødet i august blev det besluttet at udskyde spareplanen for bibliotekerne.

Fokus på udvikling

Jesper Kock (S), der er næstformand i kulturudvalget, mener, også at der skal være fokus på udvikling af bibliotekerne.

- Vi er et nyt udvalg, som har startet den snak om, hvad vi vil med bibliotekerne. Hvordan skal biblioteksvæsenet for eksempel betjene Augustenborg, som ikke har et tilbud som resten af kommunen med selvbetjent bibliotek. Vi skal have en dialog om udvikling. Det er første skridt, siger Jesper Kock, som også har fokus på, at der skal findes effektiviseringer for en million.

- Ud over strukturindholdet, så har vi en sideløbende dialog, da vi også har påtaget os det ansvar, at der skal effektiviseres for en million, siger Jesper Kock.