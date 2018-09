Politikere lukker biblioteker i Dybbøl og Ulkebøl

Der spares 1,6 millioner kroner ved at lukke de to biblioteker. Budgetforliget sikrer også, at der fortsat skal være søndagsåbent i det nye bibliotek i Multikulturhuset. Det koster cirka 850.000 kroner, og det var der ikke sat penge af til i 2019. Sønderborg Kommune lejer sig ind i Ulkebølcentret, mens det tomme bibliotek i Dybbøl kan bruges af Dybbøl-Skolen, som har pladsproblemer.

Begge biblioteker har de senere år optrådt i kommunens spareplaner flere gange. Senest i august i år, da kulturudvalget skulle finde besparelser for en million kroner på biblioteksområdet. Her valgte et enigt kulturudvalg til sidst at bevare bibliotekerne i Ulkebøl og Dybbøl.

Vi har et fornuftigt udlåns- og besøgstal, hvorfor er det, vi skal frarøve borgerne det her glimrende tilbud. Det er ærgerligt, de kigger på de store linjer som Nordals Ferieresort og glemmer de små gode projekter for borgerne i Sønderborg.

Kritik fra Dybbøl

I både Ulkebøl og Dybbøl har borgergrupper kæmpet for deres biblioteker, når de var lukningstruede. Opbakningen til bibliotekerne er blevet markeret med flere events og underskriftsindsamlinger. I 2016 samlede en protestgruppe over 2000 underskrifter ind mod en lukning af Biblioteket Dybbøl.

Jakob Damsbo var en af borgerne bag borgergruppen i Dybbøl.

- Det er da en rigtig dårlig nyhed og meget uforståeligt. Jeg viste ikke, at biblioteket var truet igen. Vi har et fornuftigt udlåns- og besøgstal, hvorfor er det, vi skal frarøve borgerne det her glimrende tilbud. Jeg opfatter det som et spareforslag, som de har gemt i mængden i håbet om, at vi glemmer det. Det er ærgerligt, de kigger på de store linjer som Nordals Ferieresort og glemmer de små gode projekter for borgerne i Sønderborg, siger Jakob Damsbo.

I foråret fik kulturudvalget fremlagt besøgstal fra bibliotekerne i Ulkebøl og Dybbøl. De viste, at besøgstallet på de to biblioteker ikke var faldet, efter Multikulturhuset var åbent i midtbyen. Biblioteket Dybbøl have i 2017 et besøgstal på 39.136 samt et udlånstal på lidt over 35.000 materialer. Biblioteket Ulkebøl havde i 2017 et besøgstal på 20.323 og et udlån på knap 13.000 materialer.