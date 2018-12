Politikere i Sønderborg har samme vindretning i Lillebælt

Assens Venstre borgmester Søren Steen Andersen er meget imod vindmølleparken, som alt andet lige vil påvirke udsigten over Lillebælt, og det er for ham rigelig argumentation for, den slet ikke bør blive til noget. Han har fået medhold af den fynske energiminister Lars Chr. Lilleholt i, at Sønderborg bør tænke sig om en ekstra gang, før beslutningen om en havmøllepark bliver truffet. Det har sønderjyderne følt sig temmelig provokeret af, da ministeren tidligere har været på besøg og uforbeholdent rost planerne om en havmøllepark.

- Direktør i Sønderborg Forsyning forelagde miljøkonsekvens-vurderingen på en pæn og ordentlig måde. Den er nu overdraget til Energistyrelsen til opklarende spørgsmål. Det meste af 2019 kan gå med at få miljørapporten i høring, siger Peter Hansen, der sad over for skeptiske partifæller fra det fynske.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, og Venstre formand Peter Hansen drog sammen til Vestfyn for at fortælle om fordele og CO2 gevinster ved at opstille 40 fire megawatt vindmøller eller 20 otte megawatt møller i Lillebælt.

ASSENS: Den stod hverken på æbleflæsk eller rygeost, men frugt og frisk luft, da en delegation fra Sønderborg torsdag besøgte gruppeformændene i Assens byråd for at drøfte havmøllepark Lillebælt.

God tone

- Mødet blev gennemført i en god og sober stemning. Der var ingen giftige bemærkninger, for vi kender hinandens holdninger på hver sin side af bæltet. Det var et meget nøgternt møde. Nu er det et spørgsmål om argumenter. Fynboerne fik en god og saglig orientering om vore planer. Havmølleparken er ude af vore hænder. Nu er resten op til Energistyrelsen, siger Peter Hansen.

- Der er ikke mere at tilføje. På et tidspunkt inviterer Energistyrelsen til borgermøder om havmølleparken, og så vil hele diskussionen blusse op i gen. Vi ved, hvor vi står og er glade for, rapporten viser, der ikke er store menneskelige og miljømæssige konsekvenser ved at etablere havmølleparken. Det hele var meget fredeligt, siger Erik Lauritzen, der også sad over for partifæller, der langt fra har samme velvilje over for de store møller i Lillebælt, som han har.

Efterfølgende kørte han hjemover det fynske land og Lillebæltsbroen i selskab med sin meningsfælle Peter Hansen. Miljøkonsekvens-vurderingen er lagt ud på lillebaeltsyd.dk og energistyrelsens hjemmeside enst.dk